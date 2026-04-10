15:23, 10 апреля 2026Россия

Джабаров призвал Зеленского уйти и дать украинцам выбрать достойного президента
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен покинуть пост президента и позволить украинцам выбрать нового достойного лидера, который сможет наладить диалог с Россией и восстановить дружественные отношения между государствами. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Вести».

Сенатор прокомментировал заявление Зеленского о размещении военных баз США и Европы на территории Украины в рамках гарантий безопасности. По словам эксперта, с таким человеком, как нынешний глава Украины, бесполезно пытаться договориться.

«Он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») должен выйти с политической арены и дать спокойно народу Украины избрать себе достойного президента, который будет проводить как минимум нейтральную политику в отношении России, а еще лучше — постепенно восстанавливать дружеские отношения», — отметил Джабаров.

Незадолго до этого Владимир Зеленский заявил, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса расколет украинскую нацию. Он также выразил уверенность, что Россия якобы может попытаться воспользоваться кризисом в стране для решения военно-политических задач.

    Последние новости

    Число жертв при мощном взрыве в столице российского региона выросло

    Покусавший полицейского россиянин выслушал приговор

    Прошедшие через Ормузский пролив суда оказались связаны с Ираном

    В Раде заявили о прекращении кампании давления на каноническую УПЦ

    Назван главный вред экстремального похудения к лету

    Земля разверзлась в российском регионе

    На Украине показали БЭК-авианосец

    Россиянам назвали портящие дорогой ремонт решения в квартире

    Доктор Мясников рассказал о жесткости медицины в США

    Зеленского попросили уйти и позволить украинцам выбрать достойного президента

    Все новости
