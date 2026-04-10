Джабаров призвал Зеленского уйти и дать украинцам выбрать достойного президента

Украинский лидер Владимир Зеленский должен покинуть пост президента и позволить украинцам выбрать нового достойного лидера, который сможет наладить диалог с Россией и восстановить дружественные отношения между государствами. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Вести».

Сенатор прокомментировал заявление Зеленского о размещении военных баз США и Европы на территории Украины в рамках гарантий безопасности. По словам эксперта, с таким человеком, как нынешний глава Украины, бесполезно пытаться договориться.

«Он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») должен выйти с политической арены и дать спокойно народу Украины избрать себе достойного президента, который будет проводить как минимум нейтральную политику в отношении России, а еще лучше — постепенно восстанавливать дружеские отношения», — отметил Джабаров.

Незадолго до этого Владимир Зеленский заявил, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса расколет украинскую нацию. Он также выразил уверенность, что Россия якобы может попытаться воспользоваться кризисом в стране для решения военно-политических задач.