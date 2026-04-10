Звезда «Чумовой пятницы» удивил неузнаваемой внешностью

Звезда «Чумовой пятницы» Мюррей удивил неузнаваемой внешностью на фото в 18 лет

Американский актер Чед Майкл Мюррей удивил фанатов неузнаваемой внешностью до ринопластики. Об этом сообщает Page Six.

Поклонники принялись обсуждать старое фото звезды «Чумовой пятницы», на котором он выглядит иначе, чем в фильмах. Выяснилось, что в 2004 году, когда знаменитости было 18 нет, группа неизвестных напала на него в кафе Burger King, из-за чего ему пришлось исправлять нос посредством хирургического вмешательства.

«Врачи даже не делали рентген, а просто вернули нос на место. Но это не была операция по улучшению формы носа! Я ненавижу, что люди думают, якобы я ложился под нож ради красоты», — пояснил Мюррей.

Пользователи сети удивились данному факту и принялись обсуждать внешний вид актера. «Только сегодня я узнал, что Чед Мюррей пережил пластику носа. Представьте, что вас избивают в Burger King, а после операции вы выглядите еще лучше, чем прежде», — написал один из фанатов под архивным снимком.

