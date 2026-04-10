18:09, 10 апреля 2026

Звезда «Чумовой пятницы» удивил неузнаваемой внешностью

Звезда «Чумовой пятницы» Мюррей удивил неузнаваемой внешностью на фото в 18 лет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Американский актер Чед Майкл Мюррей удивил фанатов неузнаваемой внешностью до ринопластики. Об этом сообщает Page Six.

Поклонники принялись обсуждать старое фото звезды «Чумовой пятницы», на котором он выглядит иначе, чем в фильмах. Выяснилось, что в 2004 году, когда знаменитости было 18 нет, группа неизвестных напала на него в кафе Burger King, из-за чего ему пришлось исправлять нос посредством хирургического вмешательства.

Материалы по теме:
Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Утонули в красотеКак женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
1 августа 2020
Голые и знаменитые Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Голые и знаменитыеОн снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
26 января 2019

«Врачи даже не делали рентген, а просто вернули нос на место. Но это не была операция по улучшению формы носа! Я ненавижу, что люди думают, якобы я ложился под нож ради красоты», — пояснил Мюррей.

Пользователи сети удивились данному факту и принялись обсуждать внешний вид актера. «Только сегодня я узнал, что Чед Мюррей пережил пластику носа. Представьте, что вас избивают в Burger King, а после операции вы выглядите еще лучше, чем прежде», — написал один из фанатов под архивным снимком.

В марте блогерша показала изменившегося до неузнаваемости избранника до и после начала отношений.

