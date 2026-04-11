В Приморье арестовали иностранное судно

Судебные приставы арестовали иностранный сухогруз в Приморье

Судебные приставы по решению суда арестовали иностранный сухогруз в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России.

Иностранное судно арестовали 10 апреля. Решение принял Арбитражный суд Приморского края.

Уточняется, что сухогруз столкнулся с российским рыболовецким сейнером. В результате российское судно получило значительный ущерб. Его владельцы обратились в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер к компании виновника.

