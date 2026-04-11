В Приморье арестовали иностранное судно

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:20, 11 апреля 2026Россия

Судебные приставы арестовали иностранный сухогруз в Приморье
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Судебные приставы по решению суда арестовали иностранный сухогруз в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России.

Иностранное судно арестовали 10 апреля. Решение принял Арбитражный суд Приморского края.

Уточняется, что сухогруз столкнулся с российским рыболовецким сейнером. В результате российское судно получило значительный ущерб. Его владельцы обратились в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер к компании виновника.

Ранее сообщалось, что российское рыболовное судно Arina загорелось у берегов Японии. На борту судна находилось 30 граждан России. Информации об ущербе и пострадавших не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok