В Приморье арестовали иностранное судно

Судебные приставы по решению суда арестовали иностранный сухогруз в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России.
Иностранное судно арестовали 10 апреля. Решение принял Арбитражный суд Приморского края.
Уточняется, что сухогруз столкнулся с российским рыболовецким сейнером. В результате российское судно получило значительный ущерб. Его владельцы обратились в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер к компании виновника.
