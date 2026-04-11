04:34, 11 апреля 2026

Инвестор спрогнозировал курс доллара на апрель–июнь

Юлия Мискевич
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Средний курс доллара во втором квартале 2026 года составит 80–82 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор Владимир Виноградов.

Он объяснил текущее падение американской валюты временным избытком валютной выручки, приостановкой покупок Минфином и ростом цен на нефть. Ситуация на Ближнем Востоке и пасхальное перемирие, по его словам, влияют лишь косвенно.

Инвестор назвал укрепление рубля техническим и краткосрочным: фундаментальных причин для длительного снижения доллара нет. Импорт восстанавливается, а экспортеры не спешат продавать валюту сверх налоговых потребностей, подчеркнул он.

К маю курс может вернуться в диапазон 80–82 рубля, к концу апреля — подняться до 80–84 рублей. В начале месяца возможны минимальные значения 76–78 рублей, отметил инвестор.

Временное укрепление рубля выгодно потребителям — импортные товары и поездки за рубеж становятся дешевле. Однако для экономики в целом этот эффект неоднозначен, заключил Виноградов.

По мнению кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева, пределом ослабления доллара станет курс в 75 рублей. Основным фактором, который повлиял на соотношения рубля и доллара, стали события на Ближнем Востоке, из-за чего выросла стоимость нефти и стал возникать дефицит топлива на рынке, который компенсировался более активными покупками российского энергоресурса.

