Каллас назвали слабоумной после заявлений о Ближнем Востоке и Украине

Боуз: Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в конфликт на Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в украинский конфликт. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Так он ответил на заявление Каллас о нежелании Евросоюза помогать странам Ближнего Востока в войне с Ираном.

«Главная идиотка Европы хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже [генсек НАТО Марк] Рютте», — написал Боуз.

До этого Каллас заявила, что критика Европы со стороны США за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном несправедлива. Она напомнила, что у европейцев есть свой театр военных действий в собственном регионе.