Каллас назвали слабоумной после заявлений о Ближнем Востоке и Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас хочет втянуть страны Персидского залива в украинский конфликт. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он ответил на заявление Каллас о нежелании Евросоюза помогать странам Ближнего Востока в войне с Ираном.
«Главная идиотка Европы хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже [генсек НАТО Марк] Рютте», — написал Боуз.
До этого Каллас заявила, что критика Европы со стороны США за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном несправедлива. Она напомнила, что у европейцев есть свой театр военных действий в собственном регионе.