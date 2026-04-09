Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 9 апреля 2026Мир

Каллас обиделась на критику со стороны США

Каллас заявила, что критика со стороны администрации Трампа несправедлива
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Критика Европы со стороны чиновников администрации президента США Дональда Трампа за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном несправедлива. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает CNN.

По ее словам, Европа не создавала такую ситуацию в регионе и все же занимается обеспечением противовоздушной обороны в регионе, защитой Красного моря и поддержкой ливанского правительства.

«Я чувствую, что это действительно несправедливо. Конечно, мы все можем сделать больше, но вопрос в том, что у нас также есть свой театр военных действий в Европе», — сказала дипломат.

Она также отметила, что соглашение о перемирии на Ближнем Востоке должно включать Ливан, и призвала прекратить там массированные бомбардировки. Каллас добавила, что режим прекращения огня хрупок и необходимо сделать все возможное, чтобы стороны действительно могли сесть за стол переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США, в частности НАТО, не способны действовать эффективно без внешнего давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok