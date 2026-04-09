Каллас обиделась на критику со стороны США

Каллас заявила, что критика со стороны администрации Трампа несправедлива

Критика Европы со стороны чиновников администрации президента США Дональда Трампа за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном несправедлива. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, сообщает CNN.

По ее словам, Европа не создавала такую ситуацию в регионе и все же занимается обеспечением противовоздушной обороны в регионе, защитой Красного моря и поддержкой ливанского правительства.

«Я чувствую, что это действительно несправедливо. Конечно, мы все можем сделать больше, но вопрос в том, что у нас также есть свой театр военных действий в Европе», — сказала дипломат.

Она также отметила, что соглашение о перемирии на Ближнем Востоке должно включать Ливан, и призвала прекратить там массированные бомбардировки. Каллас добавила, что режим прекращения огня хрупок и необходимо сделать все возможное, чтобы стороны действительно могли сесть за стол переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США, в частности НАТО, не способны действовать эффективно без внешнего давления.