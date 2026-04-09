Трамп объяснил свое давление на НАТО

Трамп заявил, что НАТО ничего не понимает без внешнего давления

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США, в частности НАТО, не способны действовать эффективно без внешнего давления. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Никто из этих людей, включая наше собственное, весьма разочаровывающее, НАТО, ничего не понимает, если на них не оказывается давление», — сказано в публикации.

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».