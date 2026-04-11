Киев сделал заявление на фоне обострения отношений с Вашингтоном

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:38, 11 апреля 2026

Politico: Киев настаивает, что США остаются союзником, несмотря на напряженность
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Постоянные представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов сделал заявление на фоне обострения отношений республики с Вашингтоном. Он настаивает, что США остаются союзником Киева, несмотря на рост напряженности, его слова приводит Politico.

Дипломат подчеркнул, что Украина по-прежнему находится в острой зависимости от американской помощи с системами противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что Киев «не может отвергнуть» поддержку ни одной из сторон.

Такие слова звучат на фоне ужесточившихся заявлений украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил Вашингтон в чрезмерном доверии к президенту России Владимиру Путину. Ченцов не стал в своей речи давать опровержение словам главы Украины, но отметил роль США в «мирных усилиях» и необходимость американской поддержки при углублении связей с Европой.

В ноябре 2025 года Соединенные Штаты пригрозили Украине остановкой военной помощи. Таким образом Киев пытались заставить поддержать мирный план по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok