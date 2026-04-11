Politico: Киев настаивает, что США остаются союзником, несмотря на напряженность

Постоянные представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов сделал заявление на фоне обострения отношений республики с Вашингтоном. Он настаивает, что США остаются союзником Киева, несмотря на рост напряженности, его слова приводит Politico.

Дипломат подчеркнул, что Украина по-прежнему находится в острой зависимости от американской помощи с системами противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что Киев «не может отвергнуть» поддержку ни одной из сторон.

Такие слова звучат на фоне ужесточившихся заявлений украинского лидера Владимира Зеленского, который обвинил Вашингтон в чрезмерном доверии к президенту России Владимиру Путину. Ченцов не стал в своей речи давать опровержение словам главы Украины, но отметил роль США в «мирных усилиях» и необходимость американской поддержки при углублении связей с Европой.

В ноябре 2025 года Соединенные Штаты пригрозили Украине остановкой военной помощи. Таким образом Киев пытались заставить поддержать мирный план по урегулированию конфликта.