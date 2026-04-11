16:46, 11 апреля 2026

Вернувшихся в Россию жителей Курской области удерживали на Украине как заложников

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Семь жителей Курской области, которые вернулись в Россию, удерживались на Украине как заложники. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в Telegram-канале.

«Домой наконец вернулись последние семь жителей Курской области, которых УС [украинская сторона] насильно удерживала в качестве заложников», — написал Мединский.

Он также сообщил, что перед Пасхой российские и украинские военные провели очень сложный обмен пленными по формуле 175 на 175. Согласование шло долго и тяжело, уточнил Мединский.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что возвращенным жителям Курской области понадобилась медицинская помощь. По ее словам, многим потребовались лекарства, одну женщину отправили в больницу. Троим из семи человек больше 80 лет, добавила омбудсмен.

