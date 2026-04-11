15:24, 11 апреля 2026

Москалькова рассказала о помощи вернувшимся с Украины россиянам

Олег Давыдов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Семерым жителям Курской области, вернувшимся в Россию из украинского плена, понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен рассказала, что возвращенным россиянам оказывается медпомощь при поддержке Белоруссии. По ее словам, многим из них понадобились лекарства, одну женщину отправят в больницу.

Отмечается, что из семи человек, вернувшихся в Россию, троим больше 80 лет.

Ранее 11 апреля сообщалось, что в Россию вернулись с Украины последние семь жителей Курской области. Москалькова встретила их на пограничном пункте на белорусско-украинской границе и отметила, что они совершили героический поступок, преодолев такое большое расстояние.

Кроме того, стало известно, что Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат Вооруженных сил Украины. Посредником при обмене выступили ОАЭ.

