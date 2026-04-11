19:57, 11 апреля 2026Мир

Песков оценил способность Каллас защитить диплом в МГУ

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете (МГУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает информационная служба «Вести».

«Я заканчивал МГУ. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — сказал представитель Кремля.

Ранее Каллас похвасталась, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». Дипломат обратила внимание, что список книг, которые она прочитала, «довольно длинный».

