Песков оценил способность Каллас защитить диплом в МГУ

Песков заявил, что Каллас не смогла бы защитить диплом в МГУ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете (МГУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает информационная служба «Вести».

«Я заканчивал МГУ. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она бы не смогла бы защитить диплом», — сказал представитель Кремля.

Ранее Каллас похвасталась, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». Дипломат обратила внимание, что список книг, которые она прочитала, «довольно длинный».