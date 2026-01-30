Каллас пообещала стать очень умной

Каллас заявила, что станет очень умной благодаря книгам

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас похвасталась, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». Об этом она рассказала на пресс-конференции после встречи министров ЕС, трансляция доступна на YouTube.

«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила она.

Так глава евродипломатии ответила на желание одного из журналистов подарить ей книгу об истории Сирии.

Ранее Каллас высказалась о планах президента США Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану и призвала его не начинать новую войну на Ближнем Востоке.