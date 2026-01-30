Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 30 января 2026Мир

Каллас пообещала стать очень умной

Каллас заявила, что станет очень умной благодаря книгам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас похвасталась, что читает много книг об истории, и выразила надежду, что благодаря им станет «очень умной». Об этом она рассказала на пресс-конференции после встречи министров ЕС, трансляция доступна на YouTube.

«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила она.

Так глава евродипломатии ответила на желание одного из журналистов подарить ей книгу об истории Сирии.

Ранее Каллас высказалась о планах президента США Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану и призвала его не начинать новую войну на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

    Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

    Восстановлена картина похищения российского подростка

    В России впервые с начала века упало число легковых машин

    Жители одного региона России бросились за кредитами

    В России сделали жесткий вывод из реакции ВСУ на сообщения о приостановке ударов по Киеву

    Россиянам напомнили о штрафах за неправильную парковку во дворах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok