Каллас призвала Трампа не начинать новую войну на Ближнем Востоке

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о планах президента США Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану и призвала его не начинать новую войну на Ближнем Востоке. Ее слова приводит агентство Reuters.

«Если говорить об ударах, то я считаю, что этому региону не нужна новая война», — отметила политик.

Ранее Каллас объявила о признании Евросоюзом иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Кроме того, ЕС ввел санкции против 15 должностных лиц и 6 организаций в Иране.