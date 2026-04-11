Подсчитан гонорар Лепса за выступление в цирке

«Прайм»: Лепс может заработать больше 10 миллионов рублей на выступлении в цирке

Народный артист России Григорий Лепс 17 апреля даст сольный концерт в Тульском цирке. При полной продаже билетов певец может заработать свыше 10,6 миллиона рублей, сообщает агентство «Прайм».

Цены на билеты стартуют от 3,5 тысячи рублей — это места на дальних рядах. Места поближе обойдутся в 5–12 тысяч рублей. За VIP-партер придется отдать от 16 до 20 тысяч рублей. При заполненном зале гонорар Лепса от продажи билетов превысит 10,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Долина может заработать более 21 миллиона рублей на сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге. Цена билетов варьируется от 2,2 тысячи рублей (последние ряды балкона) до 12 тысяч рублей (места в партере).