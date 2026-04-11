Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:39, 11 апреля 2026Россия

Появились подробности пожара в многоэтажном доме в Подмосковье

Shot: Жильцы дома в Мытищах тушили пожар из соседней квартиры
Евгений Силаев

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

Жильцы многоквартирного дома в подмосковных Мытищах тушили пожар из соседней квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, мужчины сняли в коридоре пожарный шланг и поливали огонь из окна квартиры. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также эвакуировали жильцов через крышу.

Всего было эвакуировано 146 человек, 27 из которых обратились в пункт временного размещения.

Очевидцы уточнили, что в результате взрыва и последовавшего пожара погиб хозяин квартиры, где произошло возгорание. Также пострадали пять взрослых и один ребенок.

Ранее в подмосковных Мытищах произошел мощный взрыв в негазифицированном 17-этажном жилом доме. Изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok