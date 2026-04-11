Появились подробности пожара в многоэтажном доме в Подмосковье

Shot: Жильцы дома в Мытищах тушили пожар из соседней квартиры

Жильцы многоквартирного дома в подмосковных Мытищах тушили пожар из соседней квартиры. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, мужчины сняли в коридоре пожарный шланг и поливали огонь из окна квартиры. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также эвакуировали жильцов через крышу.

Всего было эвакуировано 146 человек, 27 из которых обратились в пункт временного размещения.

Очевидцы уточнили, что в результате взрыва и последовавшего пожара погиб хозяин квартиры, где произошло возгорание. Также пострадали пять взрослых и один ребенок.

Ранее в подмосковных Мытищах произошел мощный взрыв в негазифицированном 17-этажном жилом доме. Изначально сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.