Путин попросил губернатора объяснить снижение сельхозпроизводства

Путин попросил Кондратьева объяснить снижение уровня сельхозпроизводства

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым попросил объяснить снижение уровня сельхозпроизводства. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

В ходе встречи глава государства сообщил, что, согласно статистике, за 2025 год произошло снижение уровня сельхозпроизводства. «Как это объяснить, что это такое? За 2025 год. Может быть, это связано с какими-то показателями?» — спросил Путин.

Кондратьев объяснил, что в начале прошлого года были заморозки, а потом засуха. «Если говорить о пшенице, конечно, просели. Но в этом году почему я вам доложил про уровень запаса влаги больше метра? Это, конечно, все виды на очень серьезный — очень корректно говорю — урожай. А в прошлом году вообще не было влаги», — заверил глава региона.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года экспорт российской пшеницы увеличился в 2,1 раза относительно марта 2025-го и достиг 4,6 миллиона тонн. При этом две страны — Саудовская Аравия и Иран — серьезно снизили закупки российского зерна.