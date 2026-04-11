Лебедев: Взятие Берестка под контроль РФ — элемент постепенного вскрытия обороны

Российские войска взяли под свой контроль село Бересток на Константиновском направлении в Донецкой области. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале раскрыл значимость данного населенного пункта.

Бои за Бересток продолжались около трех месяцев. Этот поселок является не просто точкой на карте, а частью оборонительной линии, которая прикрывает подходы к одному из ключевых узлов украинской логистики на этом участке — Константиновке.

«Факт взятия после затяжных боев показывает не столько скорость, сколько метод — последовательное «выдавливание» с разрушением укрепрайонов. Это классическая тактика истощения, при которой каждый населенный пункт превращается в отдельный этап вскрытия обороны», — пояснил Лебедев.

Лебедев также отметил, что такие продвижения практически никогда не бывают изолированными, чаще всего — это более широкая схема.

Взятие Берестка под контроль Армии России мешает противнику и делает максимально сложным удержание всей линии обороны на Константиновском направлении.

В завершении Лебедев спрогнозировал в ближайшее время вероятное усиление давления со стороны российской армии на соседние населенные пункты, которые пока находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также удары по логистике, обеспечивающей этот участок фронта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России освободили село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области.