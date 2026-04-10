Российские военные взяли под контроль еще одно село в ДНР

Бойцы ВС России освободили село Диброва в ДНР

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы России освободили село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что в течение суток в результате активного наступления подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Диброва.

За неделю российские войска нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине.

В ночь на 10 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более полутора сотен украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).