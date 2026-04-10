Минобороны России сообщило подробности об ударах по ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли пять групповых ударов по Украине за неделю

За неделю российские войска нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 4 по 10 апреля т. г., в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности», — говорится в сообщении.

В результате атак оказались поражены предприятия ВПК, объекты топливно-энергетической, а также транспортной и портовой инфраструктуре. Помимо того, добавили в оборонном ведомстве, удары наносились по складам, местам запуска и хранения БПЛА, а также по живой силе противника.

В ночь с 9 на 10 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более полутора сотен украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись пять регионов России: Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Тамбовская области, а также Республика Калмыкия. Больше всего БПЛА — 57 единиц — сбили над Волгоградской областью.