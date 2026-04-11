Российский вратарь Хайкин назвал Норвегию своим домом

Российский вратарь «Буде-Глимт» Хайкин назвал Норвегию своим домом

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин назвал Норвегию своим домом. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди — и, что не менее важно, покой, который здесь царит. Это то, что я очень полюбил», — отметил Хайкин.

Также российский голкипер рассказал, что он пережил с 2019 года, когда приехал в Норвегию. «С тех пор я многое пережил — вместе с командой и людьми вокруг нас. От борьбы за титулы до волшебных вечеров в еврокубках и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня», — написал Хайкин.

Ранее стало известно, что 30-летний вратарь получил норвежский паспорт. Таким образом, он получил право выступить за сборную страны на ЧМ-2026. В групповом этапе первенства планеты норвежцы сыграют со сборными Франции, Сенегала и Ирака.