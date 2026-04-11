Счета Кости Цзю заблокировали

Счета боксера Кости Цзю заблокировали из-за неуплаты налогов

Счета известного в прошлом боксера Кости Цзю заблокировали. Об этом сообщает URA.ru.

Основанием для блокировки стала неуплата налогов. Отмечается, что размер долга превышает 450 тысяч рублей.

Цзю является уроженцем Серова Свердловской области. После чемпионата мира 1991 года он уехал в Австралию и начал выступать за эту страну. Спортсмен боксировал в первом полусреднем весе. Он завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF (1995) и WBC (1999), а в 2001-м стал абсолютным чемпионом мира. Цзю выступал под кличкой Гром из Австралии.

