Счета Кости Цзю заблокировали

12:44, 11 апреля 2026Спорт

Счета боксера Кости Цзю заблокировали из-за неуплаты налогов
Владислав Уткин
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Счета известного в прошлом боксера Кости Цзю заблокировали. Об этом сообщает URA.ru.

Основанием для блокировки стала неуплата налогов. Отмечается, что размер долга превышает 450 тысяч рублей.

Цзю является уроженцем Серова Свердловской области. После чемпионата мира 1991 года он уехал в Австралию и начал выступать за эту страну. Спортсмен боксировал в первом полусреднем весе. Он завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF (1995) и WBC (1999), а в 2001-м стал абсолютным чемпионом мира. Цзю выступал под кличкой Гром из Австралии.

Ранее российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик раскрыл свой гонорар за бой с Александром Емельяненко, который прошел в сентябре 2022 года. Он составил 12 миллионов рублей.

