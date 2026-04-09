Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:38, 9 апреля 2026Спорт

Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу «Солдатов. Антителик» раскрыл гонорар за поединок против соотечественника Александра Емельяненко.

Спортсмен заявил, что ему заплатили 12 миллионов рублей. Известно, что Емельяненко получил за бой 15 миллионов.

Ранее Дацик предложил Александру Емельяненко место проведения реванша. Спортсмен хочет устроить поединок в Мариуполе. Что на этот счет думает его возможный соперник — не уточнялось.

Первый поединок спортсмены провели в сентябре 2022 года по правилам бокса. Дацик нокаутировал Емельяненко в первом раунде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Названы условия для размещения российской базы на Луне

    Гоблин призвал россиян брать пример с японцев в одном вопросе

    Иран назвал условия открытия Ормузского пролива

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok