Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:41, 11 апреля 2026Россия

Стал известен новый вид мошенничества с помощью цветов

Мошенники в России нашли способ обмана цветочных магазинов с помощью доставки
Андрей Шеньшаков

Фото: Sonja Rachbauer / Shutterstock / Fotodom

Жителей России предупредили о новом виде мошенничества с помощью доставки цветов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Злоумышленники начали обманывать продавцов цветов и цветочные магазины, используя схему с доставкой. Флорист из Майкопа Лаура получила заказ на букет, но к нему попросили добавить конверт с деньгами. По словам владелицы магазина Екатерины, это частая практика, когда покупатель находится далеко, но хочет подарить деньги. Лауре отправили всю сумму на расчетный счет — якобы так удобнее. Самой девушке скинули фейковый чек, после чего приехал курьер и забрал заказ.

На следующий день в этот же салон позвонил тот же человек и заявил, что случайно скинул на 20 тысяч больше. Сотрудники проверили, что денег на счет вообще не поступало. После этого Екатерина написала заявление в прокуратуру. Оказалось, что есть и другие жертвы подобной схемы. Более того, мошенники, пользуясь такой схемой, обманывают и курьеров: после того как он забрал заказ, звонит «заказчик» и говорит, что букет уже не нужен, а деньги из конверта просят отправить на карту, оставив себе небольшую часть за беспокойство.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с записью к врачу. Жертва получает письмо от имени медицинского учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok