Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с записью к врачу

SBA: Мошенники начали обманывать россиян от имени медицинских организаций

Мошенники начали тестировать новую схему обмана от имени медицинских организаций, выяснили эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). О новой опасности они предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру».

Типичная схема выглядит следующим образом: жертва получает письмо со ссылкой на фишинговый ресурс, имитирующий реальный сайт медицинского учреждения, в сообщении ее просят, например, записаться на плановый прием у врача или на прохождение диспансеризации, рассказывают специалисты.

Эксперты указывают, что основная цель — сбор данных для дальнейших атак. Так, чаще всего далее схема развивается по стандартному сценарию. Жертва получает звонок с требованием назвать код из SMS, якобы чтобы подтвердить запись к врачу. А после этого получает звонок от «сотрудников правоохранительных органов», которые начинают угрожать из-за предшествующей передачи кода мошенникам.

Целевой аудиторией схемы с медицинскими организациями являются в первую очередь люди пожилого возраста, которые чаще посещают больницы, а также особо восприимчивы к теме здоровья, отмечают аналитики. Первые пробы схемы, по их словам, злоумышленники проводят в небольших городах, чтобы протестировать тактику с меньшими рисками получить серьезную огласку.

Ранее россиян предостерегали от новой уловки мошенников перед Пасхой. Так, злоумышленники открывают псевдо-благотворительные сборы якобы на приобретение наборов для освящения и другие цели.

