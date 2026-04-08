Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 8 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с записью к врачу

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали тестировать новую схему обмана от имени медицинских организаций, выяснили эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). О новой опасности они предупредили россиян в беседе с «Лентой.ру».

Типичная схема выглядит следующим образом: жертва получает письмо со ссылкой на фишинговый ресурс, имитирующий реальный сайт медицинского учреждения, в сообщении ее просят, например, записаться на плановый прием у врача или на прохождение диспансеризации, рассказывают специалисты.

Эксперты указывают, что основная цель — сбор данных для дальнейших атак. Так, чаще всего далее схема развивается по стандартному сценарию. Жертва получает звонок с требованием назвать код из SMS, якобы чтобы подтвердить запись к врачу. А после этого получает звонок от «сотрудников правоохранительных органов», которые начинают угрожать из-за предшествующей передачи кода мошенникам.

Целевой аудиторией схемы с медицинскими организациями являются в первую очередь люди пожилого возраста, которые чаще посещают больницы, а также особо восприимчивы к теме здоровья, отмечают аналитики. Первые пробы схемы, по их словам, злоумышленники проводят в небольших городах, чтобы протестировать тактику с меньшими рисками получить серьезную огласку.

Ранее россиян предостерегали от новой уловки мошенников перед Пасхой. Так, злоумышленники открывают псевдо-благотворительные сборы якобы на приобретение наборов для освящения и другие цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа взбесило высказывание Ирана насчет США

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с записью к врачу

    Сосед расправился с отвергнувшей его королевой красоты

    В российском городе педиатры стали добираться до пациентов на электросамокатах

    Названы предлагающие больше бонусов для сотрудников отрасли

    Секретный груз НАТО разметало огнем в порту под Одессой

    Генсек ООН приветствовал перемирие между США и Ираном

    В перемещениях Сыского увидели мрачный сигнал для ВСУ

    Иранский кризис выявил огромную слабость НАТО и ЕС

    Названы популярные у россиян виды куличей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok