Стало известно о многомиллионном детоксе Светлакова

Сергей Светлаков потратил более двух миллионов на детокс-клинику в Карелии

Комик Сергей Светлаков потратил более двух миллионов рублей на отдых в карельской детокс-клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, звезда шоу «Наша Russia» отправился на лечебно-оздоровительный курс с женой и двумя детьми. Программа «Антистресс» в центре обошлась в 1,5 миллиона. Всего же артист оставил в Карелии около 2,2 миллионов. Известно, что такой вид детокса в клинике рекомендуется пациентам с синдромом психологического выгорания, тревожностью и подавленным настроением.

Также Светлаков записал двух сыновей на общеоздоровительные мероприятия стоимостью примерно за 544 тысячи рублей. Ранее Сергей уже приезжал в эту клинику на протяжении пяти лет, но по программе похудения.

В апреле 2025 года СМИ сообщали о многомиллионных заработках Светлакова на его бизнесе. Компания ООО «Студия Свердловск» занимается производством кино и телепередач.