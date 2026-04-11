Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 11 апреля 2026Мир

Трамп рассказал о самой «сладкой» американской нефти

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Lutz / Reuters

Огромное количество пустых танкеров направляются в США за лучшей и самой «сладкой» нефтью. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, некоторые из которых являются одними из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в США, чтобы загрузиться лучшей и "самой сладкой" нефтью (и газом!) в мире», — написал глава Белого дома.

По его словам, у США нефти больше, чем у следующих двух крупнейших нефтяных экономик вместе взятых.

Ранее стало известно, что Трамп, вероятно, продлит смягчение санкций против российской нефти, введенное на фоне конфликта с Ираном. Срок действия предыдущего смягчения санкций истекает 11 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok