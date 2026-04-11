Трамп рассказал о самой «сладкой» американской нефти

Трамп: Пустые танкеры направляются в США за лучшей и самой сладкой нефтью

Огромное количество пустых танкеров направляются в США за лучшей и самой «сладкой» нефтью. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, некоторые из которых являются одними из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в США, чтобы загрузиться лучшей и "самой сладкой" нефтью (и газом!) в мире», — написал глава Белого дома.

По его словам, у США нефти больше, чем у следующих двух крупнейших нефтяных экономик вместе взятых.

Ранее стало известно, что Трамп, вероятно, продлит смягчение санкций против российской нефти, введенное на фоне конфликта с Ираном. Срок действия предыдущего смягчения санкций истекает 11 апреля.