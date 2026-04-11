В Британии заявили об отсутствии наказания со стороны США

Хили: США не будут наказывать Великобританию и не выведут войска из королевства

США не будут наказывать Великобританию и не выведут войска с полуострова из-за отказа королевства участвовать в конфликте с Ираном. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили в интервью телеканалу Sky News.

«Наши действия по поддержке наших сил и союзников и некоторых американских операций и ударов по складам с иранскими ракетами сыграли важную роль», — отметил Хили.

Министр обороны добавил, что Великобритания удовлетворяла запросы Украины в вопросах военной помощи. По его словам, по этим двум причинам США не стали наказывать королевство.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили военные планы коалиции из 30 стран в Ормузском проливе.