США и Великобритания обсудили военные планы в Ормузском проливе

Стармер и Трамп обсудили военные планы коалиции 30 стран в Ормузском проливе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили военные планы коалиции из 30 стран в Ормузском проливе. Об этом глава британского правительства сообщил на брифинге, его цитирует РИА Новости.

«Мы говорили о практическом плане, который потребуется для обеспечения навигации в проливе, и о роли Великобритании в создании за последние две недели коалиции более 30 стран, которая работает над политическим и дипломатическим планом», — сказал Стармер.

По его словам, «в центре переговоров» были перспективы судоходства и координации военных усилий коалиция.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного мирного соглашения.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранцам достойно преодолеть суровые испытания.