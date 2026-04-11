Вирусолог раскрыл место обитания в России опасных комаров

Лукашев: Комары — переносчики тропических лихорадок обитают в Краснодарском крае

В России комары — переносчики тропических лихорадок обитают в Краснодарском крае. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о комарах рода Aedes. Они являются переносчиками возбудителей тропических лихорадок. Эти насекомые были завезены в 2008 году. Он отметил, что вспышек подобных лихорадок в России не было и не факт, что в обозримом будущем будут. Лукашев объяснил, что для того, чтобы вирус смог развиться, помимо комаров нужна высокая температура — это 30-32 градуса. «У нас это не самые частые температуры. Кроме того, такие температуры должны держаться достаточно длительное время», — сказал он.

Ранее сообщалось, что комары могут заразить человека дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, которое вызывают круглые черви, заявил инфекционист Андрей Матюхин.