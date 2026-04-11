Марочко: ВС России выдавили ВСУ на западное побережье Удавы

Российские военнослужащие выдавили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западный берег реки Удава у населенного пункта Миропольское Сумской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«На сумском направлении нашим военнослужащим удалось выдавить украинских боевиков на западное побережье реки Удава», — рассказал Марочко.

Другие подробности военный эксперт не привел.

10 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области.