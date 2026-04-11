04:35, 11 апреля 2026Бывший СССР

ВС России выдавили ВСУ в Сумской области

Марочко: ВС России выдавили ВСУ на западное побережье Удавы
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские военнослужащие выдавили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западный берег реки Удава у населенного пункта Миропольское Сумской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«На сумском направлении нашим военнослужащим удалось выдавить украинских боевиков на западное побережье реки Удава», — рассказал Марочко.

Другие подробности военный эксперт не привел.

10 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Диброва в ДНР и поселок Миропольское в Сумской области.

    Последние новости

    «ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Куклачев объяснил желание одиноких женщин заводить котов

    Нетаньяху получил важные указания от США

    ВС России выдавили ВСУ в Сумской области

    Инвестор спрогнозировал курс доллара на апрель–июнь

    Минпросвещения назвало дату выпускных в российских школах

    Серия взрывов прозвучала в российском регионе

    Спикер парламента Ирана предостерег США от обмана на переговорах

    Россиянам раскрыли способ накопления дополнительного миллиона к пенсии

    На Западе удивились одному решению Мелании Трамп

    Все новости
