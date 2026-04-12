Британский министр обвинил Трампа в нанесении ущерба двусторонним отношениям

Министр Великобритании Стритинг обвинил Трампа в ущербе отношениям стран

Высказывания президента США Дональда Трампа о Великобритании испортили отношения между странами. Об этом заявил глава Минздрава королевства Уэз Стритинг, передает ТАСС.

«Разногласия по Ирану, без сомнений, обострили отношения с администрацией Трампа. Но по многим другим темам интересы Великобритании и США взаимосвязаны», — заявил Стритинг.

Он добавил, что предпочитает следить за действиями американского президента, а не за его провокационными высказываниями.

Ранее военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что Штаты потеряли всех главных партнеров, фактически «убили» НАТО и отвернули от себя арабские страны.