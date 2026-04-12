В США заявили о потере всех главных партнеров после атаки на Иран

Аналитик Риттер: Атака на Иран уничтожила всю систему партнерств США

Операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что Штаты потеряли всех главных партнеров, фактически «убили» НАТО и отвернули от себя арабские страны. Об этом заявил военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано.

«Это огромная стратегическая ошибка. Весь мир изменился. Я бы назвал это событием, положившим конец империи. НАТО практически прекратило свое существование. Президент США Дональд Трамп и [госсекретарь] Марко Рубио говорили о выводе ста тысяч военнослужащих из Европы и о необходимости избирательного подхода к выбору тех, кого мы поддерживаем. Это конец коллективной обороны», — сказал Риттер.

По словам аналитика, полтора месяца военных действий в Иране перечеркнули 40 лет усилий США по поиску союзников в мире, особенно в арабских государствах Персидского залива.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил о низкой вероятности того, что Иран пойдет на крупные уступки по важным для себя вопросам на переговорах с США.

