Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 12 апреля 2026Мир

Военблогер оценил вероятность крупных уступок Ирана в ответ на предложение США

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вероятность того, что Иран пойдет на крупные уступки по важным для себя вопросам на переговорах с США, невелика. Об этом написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

Блогер напомнил, что Штаты покинули Исламабад, сделав Ирану «последнее выгодное предложение», и сейчас ожидают его реакции. По его словам, выгодных «писдилов» (от peace deal — мирная сделка — прим. «Ленты.ру») со стороны президента США Дональда Трампа не бывает.

«Все "писдилы" Трампа заканчиваются не очень хорошо для тех, с кем он их заключает. Вряд ли Иран пойдет на ключевые уступки по важным для себя вопросам. Разменять Иран готов лишь военный атом, но не мирную программу, ракеты, дроны и контроль над Ормузским проливом», — подытожил Рожин.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что Тегеран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Плохая новость для Ирана». Тегеран отказался от сделки с США после 21 часа переговоров. Что обсуждали стороны?

    Юрист назвала отягчающее обстоятельство при порче городской клумбы

    Посол России прокомментировал пасхальное перемирие с Украиной

    Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

    Военблогер оценил вероятность крупных уступок Ирана в ответ на предложение США

    Священник раскрыл план действий с остатками пасхальной трапезы

    Названа истинная цель публикации разговора Путина и Орбана

    В США оценили количество «козырей в рукаве» Ирана

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» переиграть «Колорадо» в матче НХЛ

    В давке на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО погибли туристы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok