Военблогер оценил вероятность крупных уступок Ирана в ответ на предложение США

Военный блогер Рожин: Иран вряд ли пойдет на ключевые уступки по важным вопросам

Вероятность того, что Иран пойдет на крупные уступки по важным для себя вопросам на переговорах с США, невелика. Об этом написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

Блогер напомнил, что Штаты покинули Исламабад, сделав Ирану «последнее выгодное предложение», и сейчас ожидают его реакции. По его словам, выгодных «писдилов» (от peace deal — мирная сделка — прим. «Ленты.ру») со стороны президента США Дональда Трампа не бывает.

«Все "писдилы" Трампа заканчиваются не очень хорошо для тех, с кем он их заключает. Вряд ли Иран пойдет на ключевые уступки по важным для себя вопросам. Разменять Иран готов лишь военный атом, но не мирную программу, ракеты, дроны и контроль над Ормузским проливом», — подытожил Рожин.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что Тегеран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.