Людям старше 60 лет рассказали о последствиях полного отказа от мяса

Нутрициолог Дуванова: Отказ от мяса после 60 лет грозит потерей мышечной массы

Нутрициолог и физиолог Нина Дуванова рассказала людям старше 60 лет о последствиях полного отказа от красного мяса. Ее слова передает издание aif.ru.

Дуванова обратила внимание, что после 60 лет качественный белок животного происхождения жизненно необходим. В противном случае человеку грозит саркопения — потеря мышечной массы и ее замена жировой тканью.

Вследствие этого, предупредила специалистка, у пожилых людей растет риск нетрудоспособности и заметно снижается качество жизни. «Человек встает на весы, видит привычную цифру и успокаивается: вес в норме. Но вес — это еще не все. Если при этом сохнут ноги и растет живот, это значит, что из организма уходит мышечная масса», — предупредила нутрициолог. Кроме того, добавила она, саркопения может спровоцировать дефицит витаминов и микроэлементов в организме.

В связи с этим Дуванова рекомендовала пожилым людям составить рацион таким образом, чтобы легкоусвояемый белок присутствовал в каждом приеме пищи. Если количество красного мяса хочется сократить, важно включить в меню альтернативные источники протеина, например бобовые, яйца, тофу или рыбу.

