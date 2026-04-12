19:45, 12 апреля 2026Россия

Назван основной фактор новых прорывов в космосе

Вице-премьер РФ Мантуров: Основной фактор новых прорывов в космосе — люди
Александра Качан (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Люди являются основополагающим фактором новых достижений в космосе. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Мы балансируем задачи и полномочия всех участников рынка космических услуг, а также смежных областей промышленности. При этом очевидно, что, как и прежде, основополагающим фактором новых прорывов являются люди», — отметил он.

Мантуров добавил, что речь идет о специалистах, много десятилетий отработавших в отрасли. При этом, по его словам, новые люди в индустрии определяют ее будущий облик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что космический потенциал России все активнее работает на экономику, безопасность и суверенитет государства.

