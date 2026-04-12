Путин заявил о работе космического потенциала России на суверенитет и безопасность

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Обращение российского лидера к участникам торжественного концерта по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце зачитал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», — заявил российский президент.

Наряду с этим Путин подчеркнул, что советский космонавт Юрий Гагарин осуществил мечту человечества, впервые полетев в космос. «Гагарин осуществил дерзновенную мечту человечества, проложил дорогу к звездам» — отметил глава государства.

В декабре 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ «О проведении в Российской Федерации Недели космоса», учреждающий новое ежегодное всероссийское событие, направленное на популяризацию достижений отечественной космонавтики. Согласно указу, начиная с 2026 года Неделя космоса будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля — в период, традиционно связанный с празднованием Дня космонавтики и символизирующий прорыв России в исследовании космоса