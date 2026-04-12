Названы новые места релокации экспатов из Дубая

FT: Экспаты из Дубая все чаще переезжают в швейцарский Цуг

На фоне военного конфликта на Ближнем Востоке состоятельные жители Дубая и других стран Персидского залива все чаще рассматривают переезд в Швейцарию. Об этом пишет Financial Times (FT).

Главным направлением стал небольшой город Цуг — кантон с населением 135 тысяч человек. Спрос формируют частные лица, семейные офисы и компании из сырьевого и финансового секторов. Директор финансового департамента кантона Хайнц Тэннлер подтвердил рост числа обращений: «Мы сожалеем об обстоятельствах, но реальность такова, что Цуг выигрывает».

Цуг — это регион с одной из самых низких налоговых нагрузок Швейцарии, центр международного сырьевого бизнеса, финансов и IT. Здесь же находится ведущий мировой кластер блокчейн-технологий — Криптодолина (Crypto Valley).

Однако спрос уже создал давление на рынок жилья. Поэтому часть спроса перераспределяется в Лугано, где, по оценкам риелторов, доступно около 300 объектов, а оформление резидентства может быть быстрее.

Ранее сообщалось, что богатые граждане Великобритании, которые в последние годы массово переезжали для постоянного проживания в Дубай, теперь начали миграцию в Милан.