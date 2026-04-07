Британские богачи начали миграцию из Дубая

Guardian: Богатые британцы переезжают из Дубая в Милан из-за конфликта с Ираном

Богатые граждане Великобритании, которые в последние годы массово переезжали для постоянного проживания в Дубай, теперь начали миграцию в новое место из-за ударов Ирана в ОАЭ, спровоцированных конфликтом в регионе. Также на их решение повлияло ужесточение налоговых правил в Британии, сообщает The Guardian.

Новым городом, который выбрали для жизни британские богачи, стал Милан. Миграция туда началась после 28 февраля, когда началась военная операция Израиля и США против Ирана. Тогда Объединенные Арабские Эмираты потеряли статус безопасной гавани для глобальной элиты.

В то же время британские власти отменили систему, которая позволяла иностранцам не платить налоги с зарубежных доходов. В итоге жизнь в Дубае стала опасной, а в Лондоне — невыгодной.

«Италия предлагает лучшие условия: фиксированный налог и высокое качество жизни», — отметил Арман Артон, консультант, помогающий мультимиллионерам и миллиардерам менять место жительства за счет инвестиционных программ.

В Италии действует режим flat tax для новых резидентов, которые не платили налоги в стране минимум девять из десяти последних лет. Им нужно внести фиксированную сумму (300 тысяч евро в год) на все доходы за рубежом. Налоги же надо платить только с доходов в стране проживания и с прироста капитала от инвестиций в течение пяти лет работы по такой схеме.

Итальянское налоговое предложение даже прозвали «эвакуация из Лондона». «Италия — прекрасная страна, Милан имеет глубокий финансовый сектор, многие из тех вещей, которые делают Лондон привлекательным, есть и в Милане», — указал Марк Ачесон из Utmost Wealth Solutions.

В ноябре 2025 года, до начала конфликта на Ближнем Востоке, Дубай обогнал Нью-Йорк и занял первое место в списке лучших городов для миллионеров. Его привлекательность объяснялась возможностью получить «золотую визу», отсутствием налогов на наследство и прирост капитала, развитой инфраструктурой и высоким уровнем безопасности.