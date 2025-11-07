Назван лучший город мира для миллионеров

Savills: Дубай обогнал Нью-Йорк в списке лучших городов для миллионеров

Дубай обогнал Нью-Йорк и занял первое место в списке лучших городов для миллионеров. Самые подходящие мегаполисы для богатых назвал международный брокер недвижимости Savills, c результатами исследования ознакомился Bloomberg.

Привлекательность Дубая объяснили отсутствием налогов на наследство и прирост капитала, развитой инфраструктурой, высоким уровнем безопасности, а также самым большим разнообразием международных школ. Важным фактором также стала возможность получить «золотую визу» — за инвестиции в размере 2 миллиона дирхамов (544,5 тысячи долларов) она дает право 10 лет жить в стране.

Второе место в рейтинге занимает Нью-Йорк, а замыкает тройку лидеров Сингапур. Британский Лондон, хоть и лидирует по качеству жизни, опустился на десятую строчку из-за налоговой системы в стране, которая негативно сказалась на спросе на элитную недвижимость.

Ранее россияне назвали лучший город для жизни. Около 30 процентов опрошенных назвали таковым Сочи из-за удачного сочетания городского ландшафта с природой. На втором месте оказалась Казань (28 процентов), на третьем — Москва (18 процентов), а на четвертом — Санкт-Петербург (13 процентов).