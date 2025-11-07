Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:55, 7 ноября 2025Экономика

Назван лучший город мира для миллионеров

Savills: Дубай обогнал Нью-Йорк в списке лучших городов для миллионеров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Дубай обогнал Нью-Йорк и занял первое место в списке лучших городов для миллионеров. Самые подходящие мегаполисы для богатых назвал международный брокер недвижимости Savills, c результатами исследования ознакомился Bloomberg.

Привлекательность Дубая объяснили отсутствием налогов на наследство и прирост капитала, развитой инфраструктурой, высоким уровнем безопасности, а также самым большим разнообразием международных школ. Важным фактором также стала возможность получить «золотую визу» — за инвестиции в размере 2 миллиона дирхамов (544,5 тысячи долларов) она дает право 10 лет жить в стране.

Второе место в рейтинге занимает Нью-Йорк, а замыкает тройку лидеров Сингапур. Британский Лондон, хоть и лидирует по качеству жизни, опустился на десятую строчку из-за налоговой системы в стране, которая негативно сказалась на спросе на элитную недвижимость.

Ранее россияне назвали лучший город для жизни. Около 30 процентов опрошенных назвали таковым Сочи из-за удачного сочетания городского ландшафта с природой. На втором месте оказалась Казань (28 процентов), на третьем — Москва (18 процентов), а на четвертом — Санкт-Петербург (13 процентов).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    В НАТО спрогнозировали российский удар «уже завтра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости