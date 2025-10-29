Россияне назвали лучший город для жизни

АППМ: 30 процентов россиян считают Сочи лучшим городом для жизни

Около 30 процентов россиян считают Сочи лучшим городом для жизни в России из-за удачного сочетания городского ландшафта с природой. Об этом говорится в исследовании Ассоциации производителей посадочного материала (АППМ), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказалась Казань (28 процентов), на третьем — Москва (18 процентов), а на четвертом — Санкт-Петербург (13 процентов). Хуже всего респонденты оценили озеленение Екатеринбурга (пять процентов), Калининграда (три процента) и Владивостока (два процента).

Только 30 процентов опрошенных оказались довольны парками и зелеными зонами в своем городе. Каждый пятый ценит богатую архитектуру и историю места, где живет, 18 процентов — транспортную доступность, 13 процентов — развитую социальную инфраструктуру, 12 процентов — различные возможности. При этом 30 процентов готовы переехать ради жизни в более зеленом пространстве. 20 процентов хотели бы видеть в своем городе цветники, газоны и сады на крышах зданий, 23 процента — больше декоративных элементов и малых архитектурных форм, а 12 процентов — ярмарки саженцев и растений.

Ранее стало известно, что больше всего россияне хотели бы переехать в Краснодарский край.