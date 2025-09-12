Россияне назвали лучшие города для переезда

Level Group: Каждый пятый россиянин хотел бы иметь квартиру на Кубани

Больше всего россияне хотели бы переехать в Краснодарский край. Предпочтения граждан насчет внутренней релокации выяснила девелоперская компания Level Group. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Приобрести квартиру в другом регионе хотело бы большинство россиян — с этим согласились 63 процента опрошенных. Часть респондентов (6 процентов) видит в смене обстановки способ справиться с осенней хандрой. Лидером для внутренней релокации оказалась Кубань: о переезде туда подумывает каждый пятый участник опроса (22 процента). Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург — Северная столица в качестве нового места жительства привлекает 16 процентов россиян. Замыкает тройку лидеров Крым — туда хотели бы переехать 13 процентов информантов. Чуть ниже в рейтинге располагаются Москва, Подмосковье и Ленобласть — за эти варианты проголосовало по 11 процентов участников исследования.

В компании, однако, отмечают, что мечты россиян далеки от реальности. В действительности, как показывает статистика института развития «Дом.РФ», за первое полугодие 2025 года продажи жилья в Краснодарском крае лишь пошли на убыль. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель сократился на 46 процентов.

Ранее были названы города России, где легче всего побороть осеннюю хандру. Список возглавили Краснодар, Махачкала и Ростов-на-Дону. Кроме того, осеннюю депрессию советуют лечить в Волгограде, Владивостоке, Астрахани и Элисте.