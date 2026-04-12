Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 12 апреля 2026Россия

Посол России прокомментировал пасхальное перемирие с Украиной

Варвара Кошечкина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия объявила пасхальное перемирие, не дожидаясь реакции со стороны Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с информационной службой «Вести».

«Мы объявили это пасхальное перемирие — это шаг без оглядки на противника», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что на территории Украины проживают миллионы верующих, которые будут отмечать Пасху. Более 7–8 миллионов человек остаются прихожанами Украинской православной церкви, то есть единой православной церкви, добавил Мирошник.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до наступления 13 апреля. После его наступления сообщалось о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok