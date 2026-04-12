Российские компании добавили символ улыбки к своим логотипам для помощи детям

«М.Видео» и еще 10 брендов запустили сбор средств для помощи детям

Компания «М.Видео» совместно с партнерами реализовала масштабную благотворительную инициативу ко Всемирному дню улыбки. В рамках акции ритейлеры, девелоперы и образовательные платформы разместили символ улыбки рядом со своими логотипами на официальных сайтах. Основной целью проекта стало привлечение внимания к деятельности фонда «Красивые дети в красивом мире», который оказывает поддержку пациентам с врожденными и приобретенными особенностями лица.

Пользователи могли перейти на специальную страницу помощи и сделать пожертвование. Инициативу поддержали компании «Петрович», «Монетка», Askona, «Улыбка радуги», «Дом Лента», «585 Золотой», «ИнтернетУрок» и FuturoHome. К акции также присоединились галерея ARBUZZ, Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли, коммуникационные агентства Louder, Didenok Team и Entusiasm. Объединение брендов из различных отраслей позволило вовлечь в проект аудиторию множества цифровых площадок.

«Для наших подопечных это не просто помощь — это шанс на жизнь, в которой не нужно прятать лицо и бояться улыбнуться», — сказала директор благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» Кира Ярусская. Она пояснила, что дети проходят через сложные операции и длительную реабилитацию. По словам руководителя организации, финансовая поддержка дает возможность пациентам говорить, есть и посещать образовательные учреждения наравне со сверстниками.

Собранные в ходе акции средства направят на лечение подопечных с челюстно-лицевыми патологиями, нарушениями слуха и черепно-мозговыми травмами. Организаторы подчеркнули, что даже небольшое действие в цифровом пространстве может превратиться в реальную помощь. Простая идея использования единого графического символа объединила компании ради тех, для кого улыбка является результатом долгого медицинского пути.

Партнерами инициативы выступили представители разных сегментов рынка. Широкий охват участников позволил превратить Всемирный день улыбки в повод для масштабного совместного действия бизнеса и потребителей.

