«Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч в игре на 11-й минуте забил нападающий гостей Мартин Крамарич. Он поразил ворота «армейцев» с пенальти.

Таким образом, сочинцы набрали 12 очков в 24 матчах. Они занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда встретится на выезде с «Ростовом». Матч состоится 17 апреля, он начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА остался на пятой позиции с 42 очками в 24 турах. Следующим соперником армейцев станут «Крылья Советов». Матч пройдет 18 апреля в Самаре, начало в 14:30 по московскому времени.