16:08, 12 апреля 2026

«Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА

Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч в игре на 11-й минуте забил нападающий гостей Мартин Крамарич. Он поразил ворота «армейцев» с пенальти.

Таким образом, сочинцы набрали 12 очков в 24 матчах. Они занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда встретится на выезде с «Ростовом». Матч состоится 17 апреля, он начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА остался на пятой позиции с 42 очками в 24 турах. Следующим соперником армейцев станут «Крылья Советов». Матч пройдет 18 апреля в Самаре, начало в 14:30 по московскому времени.

    Последние новости

    Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

    На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

    АвтоВАЗ бесплатно установит на пятилетние Lada Granta новое оборудование

    «Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА

    Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в европейской стране

    Паводки в российском регионе затопили жилые дома

    Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

    В Крыму испекли гигантский кулич

    Российский стоматолог потерял в желудке девятилетней девочки иглу

    Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

    Все новости
