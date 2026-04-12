В Финляндии предупредили о последствиях победы Орбана на выборах в Венгрии

Политик Котро: В случае победы Орбана бунтовщики начнут действовать

Победа сил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах приведет к заранее организованным бунтам. Последствия такого исхода голосования назвал финский политик Олли Котро в интервью RT.

«Если Орбан победит, заранее организованные группы и бунтовщики начнут делать свое дело. Вдобавок они попытаются заявить, что результаты выборов сфальсифицированы», — сказал он.

Котро подчеркнул, что руководство Европейского союза (ЕС) «ненавидит» Орбана.

Венгерские оппозиционные силы набирают парламентское большинство в ходе предварительного подсчета голосов. После обработки 22 процентов бюллетеней «Тиса» забирает 132 места из 199, а правящий альянс «Фидес» под руководством Орбана получает 59 мест.