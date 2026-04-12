Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 12 апреля 2026Мир

В Финляндии предупредили о последствиях победы Орбана на выборах в Венгрии

Политик Котро: В случае победы Орбана бунтовщики начнут действовать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Победа сил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах приведет к заранее организованным бунтам. Последствия такого исхода голосования назвал финский политик Олли Котро в интервью RT.

«Если Орбан победит, заранее организованные группы и бунтовщики начнут делать свое дело. Вдобавок они попытаются заявить, что результаты выборов сфальсифицированы», — сказал он.

Котро подчеркнул, что руководство Европейского союза (ЕС) «ненавидит» Орбана.

Венгерские оппозиционные силы набирают парламентское большинство в ходе предварительного подсчета голосов. После обработки 22 процентов бюллетеней «Тиса» забирает 132 места из 199, а правящий альянс «Фидес» под руководством Орбана получает 59 мест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok