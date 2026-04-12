В Подмосковье священник облил прихожан водой из кубка во время службы

В подмосковных Люберцах священник облил прихожан водой из кубка во время пасхальной службы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На записи, сделанной одной из прихожанок, можно увидеть, как священнослужитель под возгласы «Христос воскресе!» сначала окропляет верующих святой водой специальным кропилом, а затем с улыбкой выливает содержимое кубка прямо на людей, и по храму разносится крик.

Мнения комментаторов по поводу действий священника разделились. Одни назвали мужчину и его поступок позитивным, а другие сочли это неуважением и оскорблением верующих. «Как помои вылил», «Людям как потом идти по холоду мокрыми?» — написали пользователи сети.

