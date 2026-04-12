14:36, 12 апреля 2026Россия

В Подмосковье священник облил прихожан водой из кубка во время службы

Полина Кислицына (Редактор)

В подмосковных Люберцах священник облил прихожан водой из кубка во время пасхальной службы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

На записи, сделанной одной из прихожанок, можно увидеть, как священнослужитель под возгласы «Христос воскресе!» сначала окропляет верующих святой водой специальным кропилом, а затем с улыбкой выливает содержимое кубка прямо на людей, и по храму разносится крик.

Мнения комментаторов по поводу действий священника разделились. Одни назвали мужчину и его поступок позитивным, а другие сочли это неуважением и оскорблением верующих. «Как помои вылил», «Людям как потом идти по холоду мокрыми?» — написали пользователи сети.

Ранее певец SHAMAN и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина освятили в храме большой кулич и яйца.

    Последние новости

    Песков назвал точку отсчета очень сложных переговоров с Украиной

    Украина атаковала Белгородскую область 24 снарядами и 115 дронами за сутки

    В Подмосковье священник облил прихожан водой из кубка во время службы

    Британец впервые лишился гражданства из-за связи с Россией

    Крокодил напал на нырявшего с аквалангом пенсионера

    Сальдо раскрыл ложь Украины о собственном бюджете

    В Кремле оценили вероятность создания Европой собственного оборонного альянса

    Раскрыты любимые куличи москвичей

    Песков отметил роль Путина в охране интересов России от пиратства

    Россиянам предложили полететь в космос

    Все новости
