В России рассказали о панике у чиновников ЕС и Британии

Дмитриев заявил о панике в ЕС и Британии из-за кризиса в аграрном секторе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал в соцсети X, что представители властей Великобритании и стран Европы выражают обеспокоенность ситуацией в сельском хозяйстве, которая, по их оценкам, усугубляется нехваткой топлива и удобрений.

«Фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, сначала в Ирландии, а затем по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы ЕС и Великобритании дрожат и паникуют», — написал он.

Ранее Дмитриев заявил, что Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией. Так он ответил на пост пользователя соцсети с вопросом о том, с кем собирается воевать Лондон.