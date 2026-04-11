Дмитриев: Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией

Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Так он ответил на пост пользователя соцсети с вопросом о том, с кем собирается воевать Лондон.

Ранее Дмитриев призвал украинского лидера Владимира Зеленского сфокусироваться на мирных переговорах. По его словам, глава Украины призывает Великобританию вступить в Европейский союз, однако ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира.