Дмитриев призвал Зеленского сфокусироваться на мирных переговорах

Дмитриев: Зеленскому стоило бы уделить внимание мирным переговорам по Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило бы уделить внимание мирным переговорам по Украине. С таким призывом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — написал Дмитриев.

Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступает тяжелый период из-за ситуации на фронте и на переговорах. По его словам, этот период продлится до сентября.