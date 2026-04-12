В США назвали истинную причину перемирия Трампа с Ираном

Politico: Трамп пошел на перемирие с Ираном из-за недостижимости целей войны

Президент США Дональд Трамп пошел на перемирие с Ираном из-за того, что достижение поставленных им целей оказалось сложнее, чем он рассчитывал. Истинную причину прекращения огня назвало издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

«Трампа подтолкнуло к прекращению огня осознание того, что, возможно, достичь военных целей будет не так просто, как он думал. Трамп понял, что, возможно, Пентагон рисует ему слишком оптимистичную картину этой войны, а не реальную ситуацию на местах», — указано в статье.

Отмечается, что операция по спасению сбитого летчика была «беспорядочной», в ходе нее Штаты потеряли много самолетов.

Ранее Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины против Китая в случае, если страна окажет военную помощь Ирану. «Это ошеломляющая сумма», — заверил президент.