Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 12 апреля 2026Мир

В США назвали истинную причину перемирия Трампа с Ираном

Politico: Трамп пошел на перемирие с Ираном из-за недостижимости целей войны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПошлины Китая

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошел на перемирие с Ираном из-за того, что достижение поставленных им целей оказалось сложнее, чем он рассчитывал. Истинную причину прекращения огня назвало издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

«Трампа подтолкнуло к прекращению огня осознание того, что, возможно, достичь военных целей будет не так просто, как он думал. Трамп понял, что, возможно, Пентагон рисует ему слишком оптимистичную картину этой войны, а не реальную ситуацию на местах», — указано в статье.

Отмечается, что операция по спасению сбитого летчика была «беспорядочной», в ходе нее Штаты потеряли много самолетов.

Ранее Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины против Китая в случае, если страна окажет военную помощь Ирану. «Это ошеломляющая сумма», — заверил президент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

    Орбан выступил с заявлением о результатах выборов

    Во Франции призвали прекратить финансирование Украины после одного видео

    В Финляндии предупредили о последствиях победы Орбана на выборах в Венгрии

    Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ

    На Западе откровенно высказались о конфликте на Украине

    Противники Орбана начали лидировать на выборах в парламент Венгрии

    «Величайший» союзник США отказался участвовать в блокаде Ормузского пролива

    США уличили в пренебрежении на переговорах с Ираном

    В России назвали причину нарушения ВСУ пасхального перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok